Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 декабря

Экономика Материалы 16 декабря 2025 09:10 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 декабря

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9977 маната, 1 турецкая лира - 0,0398 маната, 100 российских рублей - 2,1379 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9977
AUD 1,1282
BYN 0,587
BGN 1,0214
AED 0,4629
KRW 0,1153
CZK 0,0821
CNY 0,2414
DKK 0,2674
GEL 0,6305
HKD 0,2185
INR 0,0187
GBP 2,2726
SEK 0,1829
CHF 2,1353
ILS 0,5292
CAD 1,2348
KWD 5,5424
KZT 0,3296
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5193
MDL 0,1011
NOK 0,1673
UZS 0,0141
PKR 0,6057
PLN 0,4733
RON 0,3923
RUB 2,1379
RSD 0,017
SGD 1,3173
SAR 0,4531
xdr 2,3265
TRY 0,0398
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,0981
NZD 0,9825
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости