Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9977 маната, 1 турецкая лира - 0,0398 маната, 100 российских рублей - 2,1379 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9977
|AUD
|1,1282
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0214
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1153
|CZK
|0,0821
|CNY
|0,2414
|DKK
|0,2674
|GEL
|0,6305
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0187
|GBP
|2,2726
|SEK
|0,1829
|CHF
|2,1353
|ILS
|0,5292
|CAD
|1,2348
|KWD
|5,5424
|KZT
|0,3296
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5193
|MDL
|0,1011
|NOK
|0,1673
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6057
|PLN
|0,4733
|RON
|0,3923
|RUB
|2,1379
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3173
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3265
|TRY
|0,0398
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,0981
|NZD
|0,9825