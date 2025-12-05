БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана модель развития "Таможня-бизнес".

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Государственный таможенный комитет в 2026–2028 годах расширит сферу применения принципа "özünet" для создания модели развития "Таможня-бизнес", способствующей формированию устойчивого механизма партнерства с участниками внешнеэкономической деятельности, регулярному обмену информацией и обеспечению доступности таможенных операций для субъектов предпринимательства.