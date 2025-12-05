Утверждены правила информирования о временных сооружениях на сельскохозяйственных землях - Указ

БАКУ /Trend/ - Утверждены «Правила информирования о временных сооружениях, планируемых к строительству или установке на землях сельскохозяйственного назначения».

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

Согласно Правилам, в целях эффективной организации сельского хозяйства собственник (пользователь или арендатор с его письменного согласия) (заказчик) земель сельскохозяйственного назначения может на административных территориях города Баку, а также городов и районов, входящих в состав Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, уведомив в соответствии с настоящими Правилами Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики и местные органы исполнительной власти в административно-территориальных единицах, возводить и устанавливать на землях сельскохозяйственного назначения временные сооружения в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса, то есть сооружения, размещаемые на земельных участках, предназначенные для использования в сжатые сроки, в том числе в период строительства, возводимые из легких строительных конструкций и легко монтируемые и демонтируемые.

Кроме того, заказчик обязан информировать вышеупомянутый соответствующий орган посредством единой информационной системы поддержки градостроительной и строительной деятельности с указанием срока, в течение которого сооружение будет использоваться.

Временные сооружения на землях сельскохозяйственного назначения могут возводиться для временного хранения сельскохозяйственной техники, оборудования, травы, кормов, лекарственных средств (за исключением хранения ядохимикатов) и других средств, организации пастушьих домов, мест для отдыха, санитарно-гигиенических нужд работников (персонала) и иных целей.

Площадь застройки временного сооружения не должна превышать 300 квадратных метров, его высота не должна превышать 5 метров, а длина пролетов не должна превышать 6 метров.