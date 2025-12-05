Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане внедряется система «Немедленный пропуск»

Экономика Материалы 5 декабря 2025 17:54 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для импортно-экспортных операций, осуществляемых надежными партнерами, будет внедрена система «Немедленный пропуск».

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в «Концепции надежного партнера», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2026–2028 годах Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством цифрового развития и транспорта и министерством экономики осуществит формирование нормативно-правовой базы для внедрения системы «Немедленный пропуск» для импортно-экспортных операций, осуществляемых надежными партнерами, формирование технической и управленческой инфраструктуры, а также полноценный ввод системы «Немедленный пропуск».

Лента

Лента новостей

Читать все новости