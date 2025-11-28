Иностранные активы ЦБ Ирана увеличились

БАКУ /Trend/ - На конец 5-го месяца текущего иранского года (22 августа 2025 года) иностранные активы Центрального банка Ирана увеличились на 57,4% по сравнению с концом того же месяца прошлого года (21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, на конец 5-го месяца стоимость иностранных активов Центрального банка Ирана составила 36,3 квадриллиона риалов (примерно 58,7 млрд долларов США).

На конец того же месяца прошлого года стоимость иностранных активов Центрального банка составила 23 квадриллиона риалов (примерно 37,3 млрд долларов США).

Следует отметить, что на конец 5-го месяца текущего иранского года стоимость всех активов и долгов перед ЦБ Ирана составила 58,6 квадриллиона риалов (примерно 95 миллиардов долларов США). Это на 49,3% больше, чем на конец того же месяца прошлого года.

Следует добавить, что на конец 5-го месяца все активы иранских банков и финансовых учреждений, а также долги им составили около 366 квадриллионов риалов (примерно 602 миллиарда долларов США). По сравнению с концом того же месяца прошлого года все активы банков и финансовых учреждений, а также долги им увеличились на 44,5%.