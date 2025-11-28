Необходимо увеличить роль частного сектора в нефтехимической отрасли Ирана – замминистра

БАКУ /Trend/ - Национальная компания нефтехимической промышленности предпринимает шаги по увеличению роли частного сектора в нефтехимической отрасли Ирана.

Как сообщает Trend, об этом, на мероприятии, организованном 26 ноября в провинции Бушер в связи с вводом в эксплуатацию двух нефтехимических предприятий, заявил заместитель министра нефти и исполнительный директор Национальной компании нефтехимической промышленности Ирана Хасан Аббасзаде.

По его словам, на сегодня в нефтехимический сектор Ирана инвестировано в общей сложности 92 миллиарда долларов. Доля частного сектора в этой области составляет всего 15%. Повышение интереса частного сектора к этой отрасли является одним из вопросов, находящихся в центре внимания.

Аббасзаде сообщил, что сегодня вводятся в эксплуатацию еще 2 предприятия в нефтехимической отрасли с участием инвестиций частного сектора.

Следует отметить, что в провинции Бушер частным сектором были введены в эксплуатацию два предприятия с инвестициями в размере 56 млн долларов США и 32 млн долларов США, которые могут производить 120 000 тонн полистирола в год.

В настоящее время в Иране действуют 72 нефтехимических предприятия. Производственный потенциал нефтехимической продукции составляет 96 млн тонн в год.

В течение следующих 3 лет в стране будет создано 61 нефтехимическое предприятие с инвестициями в размере 24 млрд долларов США. Производственный потенциал этих предприятий составит 35 млн тонн в год.

Цель заключается в увеличении производства нефтехимической продукции в Иране до 186 млн тонн в течение следующих 10 лет.