5 лет TAP: Азербайджан укрепляет позиции паневропейского поставщика газа

БАКУ/Trend/ - Сегодня проходит пять лет с начала коммерческой эксплуатации Трансадриатического трубопровода (TAP) — европейской части Южного газового коридора, по которому азербайджанский газ поступает в Европу. За эти пять лет TAP стал одним из ключевых маршрутов поставок природного газа, укрепив энергетическую безопасность Европы и продемонстрировав успешную реализацию сложного трансъевропейского инфраструктурного проекта. Этот трубопровод — не просто инженерное сооружение, а важная стратегическая инициатива, объединяющая страны и рынки в интересах устойчивого энергетического развития.

Реализация TAP была бы невозможна без Азербайджана — страны, которая обеспечила проект необходимыми энергоресурсами и сыграла решающую роль в его запуске. Именно благодаря стратегическому видению Баку, политической воле и долгосрочной энергетической политике, TAP стал надежным коридором, укрепляющим позиции Европы на глобальном газовом рынке. Сегодня трубопровод символизирует не только технологический успех, но и активную роль Азербайджана в диверсификации поставок энергии и формировании стабильной энергетической архитектуры региона.

Еще на первом заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору в 2015 году Президент Ильхам Алиев отметил, что в 2011 году с тогдашним председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу была подписана совместная декларация о Южном газовом коридоре, что в данном документе Азербайджан указан как страна, вносящая основной вклад в Южный газовый коридор и реализующая этот проект.

Сегодня, когда роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы признана на самом высоком уровне, особенно ясно видно, насколько дальновидной была позиция Президента Ильхама Алиева, озвученная ещё в 2015 году:

"Диверсификация энергетических ресурсов является в настоящее время вопросом, обсуждаемым на основной арене международных организаций. Азербайджан играет свою роль в диверсификации. Говоря о диверсификации, мы имеем в виду диверсификацию не только маршрутов, но и источников. Важна и диверсификация маршрутов, однако, когда источник остаётся одним и тем же, ситуация не очень меняется. Важна диверсификация источников. В таком случае газ, добываемый в Каспийском море, — азербайджанский газ — в последующие годы будет единственным новым источником газа для европейских потребителей. Конечно, это создаёт совершенно иную ситуацию".

Если сопоставить эти слова с сегодняшней геополитической реальностью, становится очевидно, насколько точным и дальновидным было стратегическое видение главы государства. После февраля 2022 года вопрос энергетической безопасности Европы приобрёл беспрецедентную срочность, а диверсификация стала не просто элементом энергетической политики, а жизненно важной необходимостью.

Европа сегодня как никогда раньше прилагает усилия для поиска новых, надёжных и предсказуемых источников энергоресурсов. И именно в этот момент стратегический курс Азербайджана, сформированный задолго до нынешних кризисов, проявил свою истинную ценность.

Азербайджан стал ключевым поставщиком нового газа для Европы, причём не только через диверсификацию маршрутов, но и — что ещё важнее — через предоставление нового источника газа, о чём Президент Ильхам Алиев говорил десять лет назад. Южный газовый коридор, TAP, TANAP, расширение добычи на "Шах Денизе" — все эти проекты сегодня являются опорой европейской энергетической безопасности.

История TAP

В 2003 году швейцарская энергетическая компания EGL Group (Axpo) объявила о проекте Трансадриатического газопровода. Работы по технико-экономическому обоснованию проекта продолжались почти три года и были завершены в 2006 году. В то время рассматривались два варианта маршрута. Первый — северный маршрут через Болгарию, Северную Македонию и Албанию; второй — южный маршрут через Грецию и Албанию.

После рассмотрения возможных альтернатив консорциум «Шах Дениз» 28 июня 2013 года официально объявил, что выбирает нынешний маршрут TAP для поставок газа в рамках проекта «Шах Дениз-2» потребителям в Греции, Италии и Юго-Восточной Европе. 17 мая 2016 года в греческом городе Салоники состоялась церемония закладки фундамента TAP.

В ноябре 2019 года на греческом участке TAP началась тестовая подача газа. Строительство TAP было завершено в октябре 2020 года. После подключения газопровода к газораспределительной сети Италии 15 ноября, 31 декабря началась коммерческая транспортировка первых объемов газа из Азербайджана в Европу.

Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, 10 из которых европейские, и 8 из них являются членами Европейского Союза.

По данным минимстрества энергетики Азербайджана, благодаря TAP Азербайджан стал четвертым по величине поставщиком газа в Европейский союз, транспортируемого по трубопроводам, с долей 7%. На сегодняшний день по TAP в европейские страны поставлено 51,2 миллиарда кубометров газа, из которых 42,9 миллиарда кубометров направлены в Италию, 4,9 миллиарда — в Грецию и 3,4 миллиарда — в Болгарию. За 9 месяцев текущего года по TAP в целом поставлено 8,5 миллиарда кубометров газа, из них 7 миллиардов кубометров — в Италию, 0,8 миллиарда — в Грецию и 0,7 миллиарда — в Болгарию.

Как сказал Президент Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в апреле этого года, география поставок азербайджанского газа в Европу, безусловно, будет расширяться, поскольку сегодня Азербайджан уже участвует в создании газораспределительной сети ряда европейских стран.

"В некоторых из них ее нет, в некоторых ее необходимо расширить. И Азербайджан как инвестор планирует это сделать. Поэтому география поставок нашего газа, безусловно, будет расширяться разными путями, в том числе и за счет интерконнекторов", - сказал глава государства.

Расширение TAP

Увеличение поставок по TAP на дополнительные 1,2 миллиарда кубометров к 2026 году было утверждено в январе 2024 года. С этого периода в стратегию добычи газа Азербайджана были внесены соответствующие корректировки. Расширение газопровода TAP позволит транспортировать дополнительные объемы газа, что, в свою очередь, приведет к увеличению числа стран, получающих азербайджанский газ, то есть к дальнейшему расширению сети поставок.

С 2022 года под сопредседательством министерства энергетики Азербайджана и Европейского комиссара по энергетике ведется Высокоуровневый энергетический диалог. Расширение Южного газового коридора и увеличение объемов поставок являются приоритетными темами этого диалога. В этом контексте Азербайджан за прошедшие годы, мобилизовав свои возможности, добился не только работы TAP на максимальной мощности, но и почти 60-процентного увеличения поставок газа в Европу, а также организации поставок газа в страны, не являющиеся участниками TAP, через территорию Турции и Болгарии. Перспективы дальнейшего увеличения поставок газа в Европу напрямую зависят от политики Европейского союза.

Президент Ильхам Алиев заявил на11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору, что интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров сегодня является главной артерией энергетической безопасности для многих стран.

"В настоящее время он работает на полную мощность. Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP – три составные части этого коридора, полностью загружены. Поэтому нам нужно расширяться. А для этого нам, конечно, понадобится финансирование. И мы подошли к очень важному вопросу, который мы поднимали несколько раз, что международные финансовые институты, те институты, которые решили прекратить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, вероятно, должны пересмотреть свою политику. Особенно принимая во внимание огромные геополитические изменения, свидетелями которых мы все являемся. Потому что без этого любые дальнейшие инвестиции в транспортную инфраструктуру и даже в добычу будут весьма проблематичны", - сказал глава государства.

Несомненно, страны Европы, которые получают азербайджанский газ и заинтересованы в увеличении их объемов, также страны, которые хотят получить доступ к «голубому» топливу из Азербайджана осознают, что для этого необходимо расширение существующей инфраструктуры.

Так, в интервью Trend представитель Еврокомиссии подчеркнул, что в рамках усилий Европы по диверсификации поставок газа и снижению зависимости от России ЕС намерен увеличить поставки через Южный газовый коридор и сотрудничает в этом направлении с правительством Азербайджана и другими партнёрами ЮГК.

Он заявил, что ЕС продолжает тесно взаимодействовать с заинтересованными сторонами с целью изучения потенциала увеличения пропускной способности TAP в условиях меняющегося энергетического ландшафта.

"С 2022 года общий спрос на газ в ЕС снизился благодаря мерам по энергосбережению и росту доли возобновляемых источников энергии. Однако нероссийский газ по-прежнему играет ключевую роль в удовлетворении спроса и обеспечении энергетической безопасности. Поскольку действующие регламенты ЕС больше не позволяют использовать средства бюджета ЕС для инвестиций в международные проекты, связанные с ископаемым топливом, любое расширение транспортной инфраструктуры TAP должно быть коммерчески оправдано и основываться на рыночный спрос и ценовую конъюнктуру. В этом контексте регулярные рыночные тесты TAP играют центральную роль в оценке интереса и определении необходимости дополнительной мощности на прозрачной и недискриминационной основе", - отметил представитель Еврокомиссии.

"Зеленая" повестка TAP

Трансадриатический трубопровод, проходящий через несколько стран и разнообразные географические территории, демонстрирует твердую приверженность минимизации воздействия на окружающую среду, защите экосистем и поддержке местных сообществ.

Как ранее сказал в интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьеппати, TAP придерживается строгих стандартов охраны окружающей среды, социального и культурного наследия (ESCH), обеспечивая постоянный мониторинг, оценку и управление.

"На всех этапах реализации проекта — от планирования и проектирования до строительства — мы собирали обширные данные о чувствительных экологических и социальных аспектах, чтобы направлять нашу деятельность, минимизировать риски и внедрять принципы предотвращения, смягчения последствий и устойчивости в систему управления ESCH. Маршрут трубопровода и расположение надземных объектов были выбраны с особой тщательностью, чтобы по возможности избегать влияния на чувствительные зоны ESCH. Все наши объекты соответствуют национальным стандартам стран-участниц, утвержденным оценкам воздействия на окружающую среду и общество (ESIA), директивам ЕС, требованиям кредиторов и собственной системе управления TAP", - заявил он.

Недавно TAP подтвердил приверженность стандарту Gold Standard Pathway в рамках инициативы Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) – ведущей инициативы Программы ООН по окружающей среде (UNEP) по учёту и сокращению выбросов метана. Это важное признание отражает приверженность TAP к более точному пониманию, количественной оценке и сокращению выбросов метана на всех этапах своей деятельности. Сертификация подтверждает, что TAP разработал детальную дорожную карту по измерению и учёту выбросов метана в соответствии с строгими стандартами OGMP 2.0, которые служат глобальным ориентиром прозрачности и эффективности в нефтегазовом секторе.

Также в настоящее время оценивается техническая осуществимость транспортировки водорода по TAP.

Пять лет успешной эксплуатации Трансадриатического трубопровода наглядно демонстрируют стратегическую дальновидность Президента Ильхама Алиева. TAP стал не просто инфраструктурным объектом, а важным элементом энергетической безопасности Европы, обеспечивая надежные поставки азербайджанского газа и способствуя диверсификации источников и маршрутов.

На фоне растущего спроса на устойчивые источники энергоснабжения и необходимости укрепления энергетической безопасности, европейские страны демонстрируют очевидный интерес к увеличению поставок азербайджанского природного газа. Те государства, которые уже получают газ из Азербайджана, стремятся нарастить объемы, а те, кто еще не подключён к Южному газовому коридору, выражают желание получить доступ к этому надежному источнику.

Нынешняя геополитическая ситуация и потребности рынка требуют прагматичного подхода. Полный энергетический переход невозможен без промежуточных решений. Поэтому крайне важно, чтобы международные финансовые организации пересмотрели свою позицию и продолжили финансирование проектов по транспортировке природного газа, особенно таких как расширение Южного газового коридора.

Как показал опыт реализации самого ЮГК, тесное сотрудничество между Азербайджаном и европейскими странами, дальновидность и стратегическое планирование способны приносить реальные результаты. Сегодня необходима такая же решимость и видение будущего, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы в долгосрочной перспективе.