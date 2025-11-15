Названы объемы производства нефтяного битума и нефтяного кокса в Азербайджане за январь–октябрь

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 213,7 тыс. тонн нефтяного битума.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, этот показатель на 23,2 тыс. тонн, или на 9,8%, меньше показателя за аналогичный период 2024 года, когда в стране было произведено 236,9 тыс. тонн нефтяного битума.

По состоянию на 1 ноября текущего года запасы готовой продукции составили 9,1 тыс. тонн.

При этом в январе-октябре 2025 года в Азербайджане было произведено 191,3 тыс. тонн нефтяного кокса, что на 17,5 тыс. тонн или 10,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда объем его производства составлял 173,8 тыс. тонн. Запасы готовой продукции по состоянию на 1 ноября составили 38,3 тыс. тонн.

Следует отметить, что общий объём производства в секторе нефтепродуктов за отчётный период составил 4,563 млрд манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!