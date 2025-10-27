Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане устанавливаются новые требования к низковольтному электрооборудованию

Экономика Материалы 27 октября 2025 15:27 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан проект «Технического регламента о безопасности низковольтных электроустановок и оборудования».

Как сообщает Trend, документ разработан по инициативе Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики и в настоящее время находится на этапе общественных обсуждений.

«Планируется проанализировать мнения, замечания и предложения, представленные заинтересованными сторонами по проекту в ходе общественных слушаний, с учетом требований законодательства, а также представить их на утверждение в Кабинет министров Азербайджанской Республики по согласованию с соответствующими ведомствами», - отмечается в информации.

