В Азербайджане устанавливаются новые требования к низковольтному электрооборудованию

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан проект «Технического регламента о безопасности низковольтных электроустановок и оборудования».

Как сообщает Trend, документ разработан по инициативе Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики и в настоящее время находится на этапе общественных обсуждений.

«Планируется проанализировать мнения, замечания и предложения, представленные заинтересованными сторонами по проекту в ходе общественных слушаний, с учетом требований законодательства, а также представить их на утверждение в Кабинет министров Азербайджанской Республики по согласованию с соответствующими ведомствами», - отмечается в информации.

