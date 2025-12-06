Молодежный диалог D-8 представит в Баку 350 млн молодых людей - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Молодежный диалог D-8 означает, что 350 миллионов молодых людей будут представлены в Баку.

Об этом заявил главный переговорщик по COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на официальной церемонии открытия Молодежного диалога D-8 в Баку, сообщает Trend.

Заместитель министра отметил, что мир стремительно развивается в сфере технологий и климатической политики, и участие молодежи в этих процессах очень важно:

"Молодежные инициативы будут формировать наше будущее. Молодежный диалог D-8 - идеальная возможность для реализации наших идей", - сказал он.

Я. Рафиев добавил, что молодежь должна обмениваться идеями в рамках диалога и действовать сообща.

