Бюджетные поступления от ненефтегазового сектора Азербайджана выросли

Экономика Материалы 22 октября 2025 16:28 (UTC +04:00)
Поступления от ненефтегазового сектора в государственный бюджет Азербайджана продолжили рост по сравнению с прошлым годом.
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года поступления от ненефтегазового сектора в государственный бюджет Азербайджана составили 14,993 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов.

Согласно информации, это на 462,3 млн манатов или 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период 61,1% или 9,167 млрд манатов поступлений от ненефтегазового сектора поступило по линии налоговых органов, 31,7% или 4,748 млрд манатов - таможенных органов, 3,2% или 480,2 млн манатов - платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, 3,8% или 563,1 млн манатов - от прочих доходов и 0,2% или 34,5 млн манатов - от сдачи в аренду государственного имущества.

