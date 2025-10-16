БАКУ /Trend/ - Стратегическое положение Туркменистана превращает страну в активный фактор формирования стабильного и устойчивого регионального сотрудничества, и достигнутые успехи напрямую связаны с политикой Президента Сердара Бердымухамедова, который делает упор на практическое внедрение инициатив на межправительственном уровне. В рамках партнерства с Россией Ашхабад все чаще отдает приоритет развитию международного транспортного коридора “Север-Юг”, рассматривая его как ключевую артерию экономической интеграции региона, и именно по инициативе Президента Бердымухамедова эти вопросы получили системное развитие на межправительственной комиссии.

13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией в Ашхабаде стало важной вехой консолидации этих усилий. В повестке МПК ключевое место заняли вопросы развития транспортной инфраструктуры и укрепления экономических связей, в том числе активное продвижение коридора “Север-Юг”, что подкрепляется реальными статистическими результатами - за первое полугодие 2025 года по западному ответвлению коридора прошло 176,761 транспортное средство, а грузооборот достиг 6,8 миллиона тонн, что на 13 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года; общая пропускная способность маршрута оценивается в 15–23 миллиона тонн в год с устойчивой тенденцией к росту.

Для ускорения движения грузов и повышения инвестиционной привлекательности маршрута в ходе межправительственных переговоров было подписано соглашение об упрощенном таможенном коридоре, снимающее административные барьеры и повышающее эффективность логистических потоков. Уже сейчас через Туркменистан транзитом перевозится свыше 2 миллионов тонн грузов, при этом автомобильные перевозки увеличились почти на 25 процентов за первые четыре месяца 2025 года, что наглядно демонстрирует, как политика Президента Бердымухамедова превращает межправительственные решения в оперативные меры.

Резкий рост двусторонней торговли стал самым наглядным показателем успешного сотрудничества: по итогам первых семи месяцев 2025 года товарооборот превысил 1,6 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в январе-марте 2025 года объем торговли вырос на 21,4 процента относительно первых трех месяцев 2024 года. На МПК обсуждалась диверсификация товарооборота, где Россия наращивает поставки продовольствия и металлопродукции, а Туркменистан расширяет экспорт текстиля, пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья, что подтверждает практическую направленность экономической политики Президента Бердымухамедова и создает долгосрочную основу для роста.

Энергетика и промышленность оставались стратегическими направлениями повестки 13-го заседания комиссии: Туркменистан наращивает добычу газа - 77,6 миллиарда кубометров в 2024 году - и нефти - 8,3 миллиона тонн - и осуществляет взаимные поставки с Россией в объеме около 5,5 миллиарда кубометров в год. На МПК обсуждались совместные проекты с участием российских компаний, в том числе освоение каспийского месторождения “Достлуг” с большими запасами углеводородов, а также перспективы совместных поставок электроэнергии на соседние рынки, что отражает приоритеты промышленной и энергетической политики, проводимой под руководством Президента Бердымухамедова.

Социальное и аграрное сотрудничество получило новый импульс благодаря пакету документов, подписанному в ходе переговоров МПК - план сотрудничества в сфере образования, соглашения о взаимодействии товарно-сырьевых бирж, а также инициативы по развитию сельского хозяйства и коневодства.

На региональном уровне, опираясь на успехи двусторонних обсуждений, Туркменистан под руководством Президента Бердымухамедова выступил с масштабными предложениями на саммите “Центральная Азия - Россия” в Душанбе, где Президент предложил инициативы по развитию транспортно-логистической системы и коридора “Север–Юг”. Эти инициативы были прямо соотнесены с темами, проработанными на 13-м заседании МПК, и получили там стратегическое обоснование и практическое продолжение.

“Туркменистан видит большие перспективы в формировании международного транспортного коридора Север-Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря. Этот коридор ценен сам по себе, несет существенную выгоду всем участникам. Одновременно его следует рассматривать как часть большого евразийского транспортного проекта”, - отметил Президент Туркменистана во время своего выступления.

Предложение воспользоваться морским портом Туркменбаши для прямого транспортного сообщения через Каспийское море также нашло свое отражение в решениях, принятых впоследствии на МПК.

“Особое внимание следует уделить каспийскому транспортно-логистическому узлу для налаживания прямых транспортных сообщений стран Центральной Азии с Россией через Каспийское море. Туркменистан готов к предметному обсуждению использования возможностей международного морского порта Туркменбаши”, - подчеркнул Президент Бердымухамедов.

Инициативы Президента Сердара Бердымухамедова были последовательно представлены и подкреплены на 13-м заседании Межправительственной комиссии с Россией, легли в основу конкретных соглашений и практических мер. Текущие достижения напрямую связываются с политикой Президента Бердымухамедова, и в ближайшие годы при дальнейшем межправительственном сопровождении эти инициативы могут превратиться в масштабные региональные проекты, существенно усилив транзитный потенциал Туркменистана и расширив экономическое взаимодействие с Россией и странами Центральной Азии.