Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Ираком в январе-июле

БАКУ /Trend/ - В январе–июле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Ираком составил 13,9 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 351 тысячи долларов США или на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетном периоде торговые операции с Ираком составили 0,05% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе–июле текущего года экспорт из Азербайджана в Ирак составил 12,7 миллиона долларов. Это на 1,2 миллиона долларов США меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время импорт из Ирака в Азербайджан в январе–июле 2025 года составил 1,6 миллиона долларов, что на 1 миллион долларов США меньше в годовом выражении.

Отметим, что в январе–июле 2025 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 28,8 миллиарда долларов США. Это на 7,25% больше, чем за тот же период прошлого года. На экспорт пришлось 15,2 миллиарда долларов, а на импорт — 13,6 миллиарда долларов. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 5,4%, тогда как импорт вырос на 26,1%.

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 1,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.