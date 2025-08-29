Обнародованы сборы страховых компаний по страхованию жизни

БАКУ/ Trend/ - За январь–июль 2025 года страховые компании Азербайджана собрали по страхованию жизни 144,811 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана

Показатель вырос на 14,7 млн манатов, или на 11,3 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время объем выплат по страхованию имущества составил 372,667 млн манатов, что на 30,8 процентов больше, чем за январь–июль прошлого года.

Общий сбор страховых премий за первые семь месяцев 2025 года достиг 937,658 млн манатов, увеличившись на 12,5 процентов по сравнению с прошлым годом. Страховые выплаты выросли на 20,7 процентов и составили 529,307 млн манатов.