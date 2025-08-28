В Азербайджане сообщили о дезинформационной кампании против страны в Facebook

БАКУ - /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана заявил об антиазербайджанской дезиформационной кампании в Facebook.



Как сообщает Trend, комиссия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам сообщила, что информационная кампания против Азербайджана в сегменте социальной сети «Facebook», осуществляемая с территории соседнего государства, продолжалась в течение августа 2025 года.

"Кампания носила дезинформационный и провокационный характер и проводилась централизованно через недавно созданные страницы, такие как «Caspian Xəbər», «Caspian Times», «İşıq Media», «Pro Eminent Guild», «Next Azerbaijan» и другие", - отмечается в сообщении.

Попытки вмешательства в информационное пространство Азербайджана с целью достижения геополитических целей успешно пресекаются в сотрудничестве с соответствующими государственными органами, добавили в комиссии.

"Кроме того, в результате обращений в компанию Meta все страницы, действовавшие против Азербайджана, были удалены», — говорится в сообщении.

Комиссия призывает граждан быть внимательными, не доверять ложной информации и при обнаружении подобных страниц в социальных сетях сообщать о них на электронный адрес Милли Меджлиса: [email protected]