НПЗ STAR сократил производство нефтяного кокса в июне

БАКУ /Trend/ - Расположенный в Турции нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в июне 2025 года произвел 58 583 тонны нефтяного кокса.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетических рынков Турции.

Для сравнения отметим, что в июне 2024 года объем производства нефтяного кокса на заводе составлял 66 685 тонн, в результате чего в годовом выражении он увеличился на 8 102 тонны или на 12,1 процента.

Напомним, что Нефтеперерабатывающий завод STAR начал работу 19 октября 2018 года, обеспечивая интеграцию нефтепереработки с нефтехимической промышленностью. Завод является крупнейшим инвестиционным проектом в реальном секторе экономики Турции.

По состоянию на конец 2024 года годовая мощность завода по переработке сырой нефти достигла 13 миллионов тонн. Завод STAR производит различные нефтепродукты, включая дизельное топливо, нафту и авиационное топливо. Годовое производство нафты заводом практически полностью удовлетворяет потребности нефтехимического комплекса Petkim в сырье.