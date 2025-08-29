Обнародованы сборы страховых компаний по добровольным видам страхования

БАКУ/ Trend/ - За январь-июль 2025 года страховые компании Азербайджана собрали по добровольным видам страхования 716,301 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Показатель увеличился на 92,6 млн манатов или на 14,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем выплат по добровольным видам страхования составил 80,595 млн манатов, что на 22,3 процентов больше, чем годом ранее.

Всего за первые семь месяцев 2025 года страховыми компаниями собрано 937,658 млн манатов страховых премий — на 12,5 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Страховые выплаты выросли на 20,7 процентов и достигли 529,307 млн манатов.