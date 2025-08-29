НПЗ STAR SOCAR увеличил производство нафты

БАКУ/ Trend/ - Расположенный в Турции нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в июне 2025 года произвел 133 963 тонны нафты.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Агентства по регулированию энергетического рынка Турции (EMRA).

Для сравнения, в июне 2024 года завод произвел 88 792 тонны нафты, что означает рост год к году на 45 171 тонну или 50,9 процентов.

Нафта — лёгкая фракция нефти, которая используется в производстве бензина, керосина и других жидких топлив.

НПЗ STAR начал работу 19 октября 2018 года. Завод сочетает нефтеперерабатывающую и нефтехимическую отрасли и является крупнейшей инвестицией в реальный сектор Турции. К концу 2024 года его мощность переработки достигла 13 млн тонн в год. Среди продукции завода — дизельное топливо, нафты и авиакеросин. В 2023 году НПЗ обеспечил около 18 процентов потребностей Турции в нефтепродуктах, а годовое производство нафты полностью удовлетворяет потребности нефтехимического комплекса Petkim.