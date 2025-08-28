Члены семей пропавших без вести граждан Азербайджана впервые приняты в ООН (ФОТО)

БАКУ - /Trend/ -

28 августа 2025 года представители Общественного объединения «Семьи пропавших без вести из Карабаха» провели в Женеве встречу с секретариатом Комитета ООН по насильственным исчезновениям (CED) Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR).

Семьи пропавших без вести ждут ответа от ООН и Красного Креста

Как сообщает Trend, председатель объединения Кенуль Бехбудова на встрече отметила, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана пропавшими без вести числятся 3 990 граждан страны, из них шестеро — в ходе 44-дневной войны 2020 года. Среди них 71 ребёнок, 284 женщины и 316 пожилых людей.

Бехбудова подчеркнула, что объединение объединяет семьи пропавших без вести по всей стране, и заявила о необходимости усиления усилий ООН и Международного комитета Красного Креста для установления их судьбы. Она призвала международные структуры обязать Армению предоставить данные о пропавших азербайджанцах и указать места массовых захоронений.

«Более 30 лет Армения не даёт никакой информации. В августе 2023 года мы обращались к Генсеку ООН, президенту Генассамблеи, главе Совета по правам человека и Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой оказать давление на Армению. Но ответа мы так и не получили. В соответствии с нормами международного гуманитарного права и Женевских конвенций от 12 августа 1949 года семьи имеют право знать судьбу своих близких. Мы хотим уважения к нашим правам», — заявила она.

Бехбудова также подчеркнула личный характер этой боли: за день до встречи умер её отец, который более 30 лет ждал известий о сыне Аббасе Бехбудове, пропавшем в 1992 году в Зангилане. «Я оставила поминальную церемонию отца и приехала сюда, чтобы попросить вас помочь нам узнать судьбу моего брата. Это было самым большим желанием моего отца», — сказала она.

Армения не наказывает военных преступников

Среди участников встречи были также родственники других пропавших без вести. Они выразили сожаление, что в Армении ни один виновный в военных преступлениях против азербайджанцев не привлечён к ответственности, напротив — из них создают ложный образ «героев».

За 5 лет обнаружено 28 массовых захоронений

Представители семей подчеркнули, что за последние пять лет на освобождённых территориях было выявлено 28 массовых захоронений. «Это страшная картина — людей массово убивали, хоронили бесчеловечным образом и пытались скрыть следы. В ряде случаев пропадали целые семьи и рода. Во время Первой карабахской войны 61 семья потеряла от 2 до 7 членов — судьба ни одного из них до сих пор неизвестна», — отметили они.

ОО «Семьи пропавших без вести из Карабаха» потребовало, чтобы Армения предоставила карты массовых захоронений.

Утрата доверия

На встрече также было заявлено, что доверие семей к способности Международного комитета Красного Креста принести весть о пропавших близких серьёзно подорвано.

Призыв к созданию специального докладчика ООН

Представители объединения подчеркнули, что проблема пропавших без вести носит глобальный характер и существует необходимость создания института специального докладчика ООН по этому вопросу.

Представители секретариата Комитета ООН по насильственным исчезновениям — Габриэла Гусман и Альбан Пропетт Палласко — заявили, что взяли соответствующие записи по итогам встречи.

Это первый случай, когда обращения Общественного объединения «Семьи пропавших без вести из Карабаха» рассматриваются на уровне ООН.