В Азербайджане подготовят новую концепцию развития агропарков

29 августа 2025
Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане будет подготовлена новая концепция развития деятельности агропарков, сообщили Trend в Министерстве сельского хозяйства.

Как отметил директор ГПЮЛ «Центр аграрных исследований» Рашад Гусейнов, выступая с докладом «Подходы в сфере организации работы с агропарками» на мероприятии «Новый этап в развитии агропарков», соответствующие меры уже реализуются.

Он напомнил, что постановлением правительства Аграрный научно-исследовательский центр был определён органом управления по организации деятельности агропарков. По его словам, ведётся работа по совершенствованию законодательной базы, подготовке мероприятий по управлению и развитию агропарков, а также по регистрации резидентов и выдаче им удостоверений.

Рашад Гусейнов подчеркнул, что Центр готовит новую концепцию развития агропарков и выразил уверенность в укреплении сотрудничества между АТМ и агропарками.

