Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Карабах узнал соперников в Лиге чемпионов

Азербайджан Материалы 28 августа 2025 22:44 (UTC +04:00)
Карабах узнал соперников в Лиге чемпионов

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Trend, своих соперников узнал и агдамский футбольный клуб «Карабах», который попал в 4-ю корзину.

Согласно результатам жеребьевки, подопечные Гурбана Гурбанова сыграют в основном этапе в целом 8 матчей – по 4 встречи дома и на выезде.

Так, «Карабаху» предстоят поединки с английскими «Челси» (дома) и «Ливерпулем» (выезд), португальской «Бенфикой» (выезд), немецким «Айнтрахтом» (дома), нидерландским «Аяксом» (дома), итальянским «Наполи» (выезд), испанским «Атлетиком Бильбао» (выезд) и датским «Копенгагеном» (дома).

Отметим, что основной этап стартует 16 сентября.

Лента

Лента новостей

Читать все новости