Карабах узнал соперников в Лиге чемпионов

БАКУ/ Trend/ - В Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Trend, своих соперников узнал и агдамский футбольный клуб «Карабах», который попал в 4-ю корзину.

Согласно результатам жеребьевки, подопечные Гурбана Гурбанова сыграют в основном этапе в целом 8 матчей – по 4 встречи дома и на выезде.

Так, «Карабаху» предстоят поединки с английскими «Челси» (дома) и «Ливерпулем» (выезд), португальской «Бенфикой» (выезд), немецким «Айнтрахтом» (дома), нидерландским «Аяксом» (дома), итальянским «Наполи» (выезд), испанским «Атлетиком Бильбао» (выезд) и датским «Копенгагеном» (дома).

Отметим, что основной этап стартует 16 сентября.