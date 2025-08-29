В Агдаме начался новый этап строительства жилых домов

БАКУ/ Trend/ - В Агдаме начались работы по строительству жилых домов в пятом жилом районе города, микрорайоне О-129, сообщает Trend.

Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже завершила аналогичные работы в данном направлении.

Государственная служба поручила выполнение строительства Закрытому акционерному обществу «Эл-Сейм Констракшн» и заключила контракт на сумму 8 775 244 маната.

Компания «Эл-Сейм Констракшн» была зарегистрирована в 2008 году. Уставный капитал компании составляет 152 тысячи манатов, законным представителем является Яшар Каманд оглу Алекперов.