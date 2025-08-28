В Турции начинаются работы по следующей фазе газового проекта Sakarya

БАКУ/Trend/ - Международная компания Subsea7, специализирующаяся на подводной инженерии и офшорных проектах, заключила контракт с Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC) на реализацию третьей фазы крупнейшего газового проекта Sakarya в Чёрном море у побережья Турции.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Subsea7, согласно условиям соглашения, компания выполнит работы по инженерии, закупкам, строительству и установке (EPCI) подводных систем — умбиликалов, райзеров и трубопроводов (SURF). Управление проектом и инженерные работы начнутся уже скоро и будут вестись из офиса компании в Стамбуле.

Хотя точная сумма контракта не раскрывается, Subsea7 оценивает его как «крупный», то есть в диапазоне от 750 миллиарда долларов до 1,25 миллиарда долларов.

Третья фаза проекта предусматривает установку новой плавучей установки по переработке газа и разработку подводной системы из 32 скважин, что позволит увеличить добычу до 40 млн кубометров газа в сутки.

Старший вице-президент Subsea7 Global Projects Centre East Дэвид Бертен отметил, что новый контракт подтверждает опыт компании в реализации сложных интегрированных офшорных проектов и подчеркивает приверженность поддержке стратегических энергетических целей Турции.

Директор Subsea7 Türkiye Business Unit Хюлья Озгюр добавила, что продолжение сотрудничества с TP-OTC отражает стремление компании к развитию локального содержания и обеспечению безопасных и эффективных офшорных решений.

Отметим, что ранее Subsea7 уже выступала основным подрядчиком на первых двух фазах освоения месторождения Sakarya.