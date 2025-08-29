Туркменистан модернизирует таможню при содействии ЮНКТАД (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан сочетает внедрение современных технологий с подготовкой кадров для модернизации своей торговой и таможенной системы, сообщил Trend источник в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«ЮНКТАД сотрудничает с таможенными и пограничными ведомствами Туркменистана над практическим наращиванием потенциала: внедрением риск-ориентированного контроля, классификацией и оценкой товаров, переходом к электронным документам и безбумажному оформлению, а также разработкой четких руководств по эксплуатации и стандартов обслуживания», – отметили в организации.

По словам собеседника агентства, инициатива предполагает усиление межведомственного взаимодействия на границе и приведение нормативно-правовой базы в соответствие с передовой международной практикой. Это позволит ускорить торговые процессы, повысить их предсказуемость и прозрачность. Важным элементом программы является система ASYCUDA – комплексное решение ЮНКТАД по автоматизации таможенных операций, направленное на повышение эффективности управления трансграничной торговлей, ускорение процедур, снижение издержек и рост прозрачности.

«В августе 2025 года мы перешли к третьему этапу национальной инициативы по модернизации таможни в Туркменистане — интеграции передовых решений ASYCUDA с масштабным обучением местных специалистов, которые смогут самостоятельно управлять системой и развивать ее в будущем. Это обеспечит более быстрое оформление грузов, снижение расходов и повышение прозрачности для участников рынка, одновременно подготовив страну к вступлению во Всемирную торговую организацию и укрепив ее роль как ключевого регионального транзитного узла», – пояснил источник.