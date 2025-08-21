Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 21 августа.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9797 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0415 маната, 100 российских рублей - 2.1110 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9797
|AUD
|1,0913
|BYN
|0,5686
|BGN
|1,0127
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1216
|CZK
|0,0809
|CNY
|0,237
|DKK
|0,2652
|GEL
|0,6296
|HKD
|0,2177
|INR
|0,0195
|GBP
|2,2869
|IRR
|0,0295
|SEK
|0,1772
|CHF
|2,111
|ILS
|0,4983
|CAD
|1,2248
|KWD
|5,5621
|KZT
|0,3158
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5017
|MDL
|0,1018
|NOK
|0,1661
|UZS
|0,0136
|PKR
|0,6002
|PLN
|0,4659
|RON
|0,3916
|RUB
|2,111
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3217
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3238
|TRY
|0,0415
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0412
|JPY
|1,1534
|NZD
|0,9888