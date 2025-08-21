Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 августа

Экономика Материалы 21 августа 2025 09:25 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 августа

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 21 августа.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9797 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0415 маната, 100 российских рублей - 2.1110 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9797
AUD 1,0913
BYN 0,5686
BGN 1,0127
AED 0,4628
KRW 0,1216
CZK 0,0809
CNY 0,237
DKK 0,2652
GEL 0,6296
HKD 0,2177
INR 0,0195
GBP 2,2869
IRR 0,0295
SEK 0,1772
CHF 2,111
ILS 0,4983
CAD 1,2248
KWD 5,5621
KZT 0,3158
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5017
MDL 0,1018
NOK 0,1661
UZS 0,0136
PKR 0,6002
PLN 0,4659
RON 0,3916
RUB 2,111
RSD 0,0169
SGD 1,3217
SAR 0,453
xdr 2,3238
TRY 0,0415
TMT 0,4857
UAH 0,0412
JPY 1,1534
NZD 0,9888
