Руководство и коллектив Минздрава Азербайджана почтили память шехидов 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Исполняется 36 лет событиям 20 Января, которые навечно запечатлены в исторической памяти азербайджанского народа как путь к независимости, день национальной гордости и борьбы.

В связи с 36-й годовщиной событий 20 Января руководство и коллектив Министерства здравоохранения Азербайджана посетили Аллею шехидов, сообщили Trend в министерстве.

Было отмечено, что с глубоким уважением и благодарностью была почтена светлая память наших шехидов, отдавших жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашей страны, к их могилам были возложены букеты цветов.

"20 января 1990 года стало символом борьбы героического азербайджанского народа за свободу и его непоколебимой воли. Эта дата ускорила процесс национального пробуждения и сыграла важную роль в восстановлении независимости Азербайджанского государства. Сыны Отечества, пожертвовавшие своими жизнями на пути к свободе, своим беспримерным самоотверженным подвигом вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа.

20 Января стало поворотным моментом в жизни азербайджанского народа. Тяжелый и трудный, но славный путь, начавшийся в 1990 году, достиг своей самой величественной вершины в Победе в Карабахе. Великая Победа, одержанная под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, вписана золотыми буквами в многовековую историю нашего народа.

20 Января навсегда осталось в исторической памяти нашего народа, светлая память о наших шехидах будет вечно жить в наших сердцах.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - говорится в информации министерства.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.