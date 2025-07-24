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Азербайджан обсудил с МВФ приоритеты сотрудничества

Экономика Материалы 24 июля 2025 16:58 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил с МВФ приоритеты сотрудничества
Фото: Микаил Джаббаров / Х

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Проведены обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ) по макроэкономическим показателям, прогнозам и вопросам диверсификации экономики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"Партнерство с международными финансовыми институтами имеет важное значение для поддержки модели устойчивого экономического развития в стране. На встрече с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордон с удовлетворением было отмечено развитие сотрудничества с фондом. Были обсуждены приоритеты взаимного сотрудничества, макроэкономические показатели и прогнозы Азербайджана, диверсификация экономики и налоговые реформы", - отмечается в публикации.

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