Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Хыдырлы Агдамского района (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - 25 июля очередная группа бывших вынужденных переселенцев, возвращающаяся на родину, прибыла в село Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает в пятницу Trend, на этом этапе 60 семьям, состоящим из 232 человек, были вручены ключи от вновь построенных частных жилых домов.

В церемонии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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