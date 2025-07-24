БАКУ /Trend/ - В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября 2025 года, Узбекистан последовательно усиливает свои позиции как один из ключевых участников организации. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева республика проводит активную внешнеполитическую линию, направленную на укрепление сотрудничества и доверия между странами-участницами ШОС.

ШОС была учреждена в 2001 году и сегодня объединяет девять государств-членов, а также три страны-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу. Организация охватывает около трети мирового ВВП по паритету покупательной способности, 27% объема глобальных прямых иностранных инвестиций и порядка 20% мировой торговли.

Став одним из государств-основателей ШОС, Узбекистан с самого начала вносил вклад в развитие многостороннего диалога. Однако именно в последние годы, благодаря личной инициативе и последовательной дипломатической работе Президента Мирзиёева, Ташкент стал одним из главных архитекторов стратегических подходов внутри организации.

Одной из ключевых инициатив, выдвинутых Узбекистаном, стала Программа нового экономического диалога в рамках ШОС, охватывающая перспективные направления сотрудничества: цифровизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли будущего. Благодаря этой повестке организация значительно расширяет свои горизонты, выходя за рамки традиционной повестки, сосредоточенной на вопросах безопасности.

Президент Узбекистана не раз подчеркивал, что регион ШОС обладает огромным экономическим потенциалом и способен стать важной платформой для устойчивого роста. На этом фоне особое значение приобретают инициативы по созданию общего транспортного пространства и развитию логистических связей между странами-членами. Важнейшим проектом здесь выступает строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, реализация которого способна кардинально изменить карту транзитных маршрутов широкого региона. Ожидается, что по завершении строительства республика будет ежегодно получать до 200 миллионов долларов от транзита грузов.

Эта железная дорога станет кратчайшим сухопутным маршрутом из КНР в Центральную Азию, а в перспективе - и в Южную Азию через Трансафганский коридор. Этот проект, как отмечают эксперты, не только создает новые возможности для регионального развития, но и снижает издержки для бизнеса, в том числе за счёт сокращения сроков поставок - с нынешних 45-70 дней до значительно более короткого срока.

Особое внимание также привлекла инициатива Президента Мирзиёева по вовлечению Афганистана в орбиту взаимодействия ШОС - в качестве страны-наблюдателя. Эта дипломатическая инициатива стала отражением стремления Узбекистана к обеспечению долгосрочной стабильности в регионе и получила широкую поддержку со стороны членов организации.

Шавкат Мирзиёев, как дальновидный и прагматичный лидер, сосредоточен на модернизации, интеграции и устойчивом развитии Узбекистана. В условиях глобальной турбулентности страна не только укрепляет свои позиции на международной арене, но и активно формирует повестку ШОС, делая акцент на экономическом взаимодействии, технологическом развитии и региональной связности. Личный вклад Президента Мирзиёева в этот процесс превращает Узбекистан в одного из ключевых двигателей интеграции и устойчивого роста внутри организации.