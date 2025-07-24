Народный артист Ариф Бабаев госпитализирован в критическом состоянии

БАКУ /Trend/ - 23 июля 2025 года около 17:30 народный артист Азербайджана Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую центральную районную больницу с диагнозом "острая дыхательная недостаточность".

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что он был незамедлительно интубирован и подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.

"В настоящее время лечение пациента продолжается в отделении реанимации медицинского учреждения. Его состояние здоровья оценивается как критически тяжёлое. С учетом состояния здоровья планируется его эвакуация в столичное медицинское учреждение", - сказали в TƏBİB.

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