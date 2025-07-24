Вырос объем торгового оборота между Азербайджаном и странами СНГ

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года объем торгового оборота между Азербайджаном и странами СНГ составил 3,883 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 783,5 миллиона долларов США или на 25,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в первой половине 2024 года объем торгового оборота между Азербайджаном и странами СНГ составил 3,1 миллиарда долларов США.

За первое полугодие объем экспорта в страны СНГ составил 858,153 миллиона долларов США, что на 58,484 миллиона долларов США или на 7,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем импорта из этих стран составил 3,025 миллиарда долларов США, что на 725 миллионов долларов США или на 31,5 процента больше в годовом выражении.

В первом полугодии прошлого года объем экспорта из Азербайджана в страны СНГ составил 800 миллионов долларов США, а объем импорта - 2,3 миллиарда долларов США.

Отметим, что в январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Это на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1 процента больше, чем за тот же период прошлого года. За аналогичный период прошлого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 21,768 миллиарда долларов США. На долю экспорта пришлось 12,878 млрд долларов США внешнеторгового оборота и 11,522 млрд долларов США импорта. За последний 1 год экспорт сократился на 0,2 процента, а импорт вырос на 29,9 процента.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов. Это на 2,677 миллиарда долларов США или в 3 раза меньше, чем год назад.