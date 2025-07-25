Увеличен уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики", утвержденный указом Президента Азербайджана от 25 декабря 2017 года №1760.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно указу, уставный капитал Фонда увеличивается с 1 068 400 000 манатов (один миллиард шестьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) до 1 153 400 000 манатов (один миллиард сто пятьдесят три миллиона четыреста тысяч).

Реализация указа будет обеспечена за счет 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) манатов, выделенных Фонду из государственного бюджета на 2025 год для увеличения уставного капитала (финансирование льготных ипотечных кредитов) Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, предусмотренном в настоящем указе, Фонду поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.