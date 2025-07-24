Германия увеличила закупку нефти у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года из Азербайджана в Германию было экспортировано 562,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 302,4 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении больше на 8,5 миллиона долларов США или на 2,9 процента, а в количественном выражении — на 121,6 тысячи тонн или на 27,6 процента.

За отчётный период Германия заняла шестое место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал наибольшие объёмы нефти.

Отметим, что за январь-июнь текущего года из Азербайджана в восемнадцать стран было экспортировано двенадцать миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 6,4 миллиарда долларов США.

Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении снизился на 602,8 миллиона долларов США или на 8,6%, а в количественном выражении увеличился на 947,5 тысячи тонн или на 8,5%.