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Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Сомали один на один

Политика Материалы 24 июля 2025 12:07 (UTC +04:00)
Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Сомали один на один

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Баку с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаламлм Абди Али.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что министры обмениваются мнениями по вопросам двусторонних отношений, региональных процессов и сотрудничества в рамках международных организаций.

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