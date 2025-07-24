Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Сомали один на один

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Баку с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаламлм Абди Али.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что министры обмениваются мнениями по вопросам двусторонних отношений, региональных процессов и сотрудничества в рамках международных организаций.

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