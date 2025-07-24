Азербайджан может сыграть ключевую роль в сближении Израиля с мусульманским миром - экс-посол США

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Израилем в определенной степени остаются недооцененными.

Как сообщает Trend, об этом заявил бывший посол США в Израиле Дэниел Б. Шапиро, выступая на слушаниях по вопросам Ближнего Востока в Комитете по международным отношениям Сената США.

По его словам, связи Баку с Израилем установились задолго до подписания Авраамских соглашений - дипломатической инициативы, выдвинутой при посредничестве США в 2020 году. «Азербайджан уже много лет поддерживает дипломатические отношения с Израилем. Это одна из немногих мусульманских стран, которая сделала это задолго до появления Авраамских соглашений», - подчеркнул Шапиро.

Говоря о географическом и геополитическом положении Азербайджана, он отметил его важную роль в обеспечении региональной безопасности и энергетической стабильности. «Благодаря своей близости к региону и даже к тем угрозам, с которыми Израиль сталкивается со стороны Ирана, Азербайджан стал для него партнёром в сфере безопасности. В том числе - за счет своих энергетических ресурсов. К тому же это единственная страна в мире, которая одновременно граничит и с Россией, и с Ираном. Поэтому ее стратегическое значение невозможно переоценить», - заявил бывший дипломат.

Кроме вопросов безопасности и энергетики, Шапиро отметил способность Азербайджана выполнять роль культурного посредника и моста между Израилем и мусульманским миром.

«Азербайджан обладает важным культурным потенциалом, позволяющим укреплять связи Израиля с другими арабскими и мусульманскими странами, включая некоторые государства Центральной Азии», - добавил он.

По мнению Шапиро, Баку может играть активную роль в более широких форматах регионального взаимодействия. «Мы обсуждали возможности расширения подобных региональных платформ - возможно, по модели Европейского союза или организации, подобной АСЕАН, - с участием стран Ближнего Востока. И Азербайджан, безусловно, может быть частью таких объединений», - подчеркнул он.