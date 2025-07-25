Как сказал Президент Ильхам Алиев, еврей в Баку чувствует себя безопаснее, чем в Париже - Джордж Дик

БАКУ /Trend/ - В 2019 году, когда я впервые встретился с Президентом Ильхамом Алиевым, он сказал, что гордится тем, что еврей может ходить по улицам Баку в большей безопасности, чем в Париже. Он был прав тогда - и тем более сегодня.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге по случаю завершения своей дипломатической миссии заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Азербайджан по праву гордится своей моделью толерантности и мультикультурализма", - сказал дипломат на брифинге.

Он отметил, что в последние годы Азербайджан предпринял конкретные шаги по борьбе с ненавистью и антисемитизмом: "В стране были пересмотрены школьные учебники, из которых удален антисемитизм советской эпохи. Неправительственная организация Impact-se признала Азербайджан образцом даже для европейских стран".

Джордж Дик также отметил признание Азербайджаном еврейской истории и усилия страны в области образования и сохранения памяти: "Азербайджан отмечает Международный день памяти жертв Холокоста при межконфессиональном и правительственном участии".

Он также подчеркнул важность сотрудничества в сфере образования: "Азербайджан поощряет студентов учиться в Израиле, предлагая стипендии и всестороннюю поддержку".