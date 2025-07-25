Большая честь быть первым послом Израиля, посетившим город Шуша - Джордж Дик

БАКУ /Trend/ - Для меня большая честь стать первым послом Израиля, посетившим город Шуша и лично увидевшим ее величие.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге по случаю завершения своей дипломатической миссии заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Я побывал в разрушенном Физули, увидел целебные источники Восточного Зангезура, процесс восстановления города, живописную деревню Агалы в Зангиланском районе, а также захватывающие виды Лачинских гор", - отметил он.

Дипломат выразил уважение усилиям Азербайджана по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и подчеркнул прочный характер двусторонних отношений между Баку и Тель-Авивом и поздравил нашу страну с этим историческим достижением.