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Большая честь быть первым послом Израиля, посетившим город Шуша - Джордж Дик

Политика Материалы 25 июля 2025 12:28 (UTC +04:00)
Большая честь быть первым послом Израиля, посетившим город Шуша - Джордж Дик

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Айгюн Балиярли
Айгюн Балиярли
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БАКУ /Trend/ - Для меня большая честь стать первым послом Израиля, посетившим город Шуша и лично увидевшим ее величие.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге по случаю завершения своей дипломатической миссии заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Я побывал в разрушенном Физули, увидел целебные источники Восточного Зангезура, процесс восстановления города, живописную деревню Агалы в Зангиланском районе, а также захватывающие виды Лачинских гор", - отметил он.

Дипломат выразил уважение усилиям Азербайджана по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и подчеркнул прочный характер двусторонних отношений между Баку и Тель-Авивом и поздравил нашу страну с этим историческим достижением.

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