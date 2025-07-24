Сомали может сотрудничать с Азербайджаном и Турцией в ряде сфер - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Сомали может сотрудничать с Азербайджаном и Турцией в ряде сфер.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисалам Абди Али на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, проходящей сегодня в Баку.

"Между Турцией и Сомали очень крепкие отношения. У нас есть связи в сфере торговли, безопасности, природных ресурсов. Три страны могут осуществлять совместную деятельность в ряде сфер. Турция является для нас надёжным и важным партнёром. Такое же отношение мы видим и со стороны Азербайджана",- добавил он.

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