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Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева

Политика Материалы 24 июля 2025 11:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 24 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему здоровья и новых успехов в деятельности.

Президент Узбекистана выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

Президенты Азербайджана и Узбекистана коснулись роли взаимных визитов высокого уровня в развитии наших отношений. В этом контексте были отмечены плодотворные обсуждения, проведенные в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в нашу страну в начале июля, и подписанные документы, а также участие Президента Узбекистана в Саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.

Главы государств выразили уверенность, что братские, дружественные и союзнические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном будут успешно развиваться во всех сферах и в будущем, обсудили перспективы сотрудничества по двусторонней повестке.

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