Азербайджан и Сомали углубляют партнерство в образовании и развитии проектов

БАКУ /Trend/ - В предыдущие годы студенты из Сомали также проходили обучение в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисаламом Абди Али, проходящей сегодня в Баку.

"В этом году в рамках достигнутого соглашения для студентов из Сомали выделено двадцать мест. Надеюсь, что в будущем их число будет увеличено",- сказал он.

Далее, министр отметил, что уже проводится обмен мнениями о проектах, реализация которых уже началась.

"Мы обсудили вопросы разработки природных ресурсов, инвестиций в различные отрасли, а также внедрения службы ASAN Xidmət в Сомали. В этом направлении уже сделаны первые шаги",- добавил он.

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