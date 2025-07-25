Минздрав Азербайджана провел медакцию в Физули в рамках программы Великое возвращение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках государственной программы Великое возвращение министерство здравоохранения Азербайджана продолжает организовывать комплексные медицинские обследования населения на освобожденных территориях, направленные на раннее выявление различных заболеваний.

Как сообщили в пятницу Trend в ведомстве, очередная масштабная медико-профилактическая акция состоялась сегодня в городе Физули.

"Организованная минздравом Азербайджана акция стала частью всесторонней работы по обеспечению доступности квалифицированной медицинской помощи для граждан, вернувшихся на родные земли.

Жителям Физули были предоставлены бесплатные медицинские консультации и обследования, организованные высококвалифицированными специалистами Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчубашева. Среди них — хирурги-гастроэнтерологи, ангиохирург, эндокринный хирург, кардиохирург, нефролог и гастроэнтеролог.

Медицинская команда провела скрининг, консультации, а также ЭКГ-обследования для всех обратившихся. Главная цель акции — выявление заболеваний на ранней стадии, профилактика осложнений и продвижение культуры заботы о здоровье среди населения.

Всего в рамках акции прошли обследование около 170-и человек.

Министерство здравоохранения подчёркивает, что подобные выездные акции на освобождённых территориях будут продолжены. Это часть долгосрочной стратегии по построению устойчивой системы здравоохранения в рамках программы Великое возвращение, которая возвращает людям не только дома, но и уверенность в том, что забота о здоровье — приоритет государства",- говорится в сообщении ведомства.