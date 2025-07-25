ТуранБанк привлёк кредит в национальной валюте от международного финансового института

ТуранБанк, будучи одним из ведущих банков Азербайджана в сфере финансирования малого и среднего бизнеса, продолжая успешное сотрудничество с международными финансовыми институтами, подписал новое кредитное соглашение с престижным фондом “Covid-19 Emerging and Frontier Markets MSME Support Fund SCSp SICAV-RAIF”, управляемым ведущей швейцарской инвестиционной компанией BlueOrchard Finance.

Согласно соглашению, фонд “Covid-19 Emerging and Frontier Markets MSME Support Fund SCSp SICAV-RAIF” выделил ТуранБанк синтетический кредит в национальной валюте в размере 5 миллионов долларов США сроком на 3 года. Привлечённые средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса в нашей стране, особенно в регионах, в соответствии со стратегическими целями банка по повышению конкурентоспособности и финансовой доступности, тем самым ещё больше расширяя доступ субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам в национальной валюте и способствуя развитию предпринимательской среды.

К вашему сведению, ТуранБанк, постоянно развивающийся на протяжении 33 лет с момента своего основания, имеющий 22 точки продаж и занявший важное место в финансовом секторе как по качеству, так и по количеству предоставляемых услуг, успешно развивает сотрудничество в сфере привлечения международных кредитных линий для финансирования микро-, малых и средних предприятий. Банк сотрудничает с престижными финансовыми институтами, такими как Азиатский банк развития (ADB), Микрофинансовый фонд EMF, Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Инвестиционный фонд Incofin, Банк торговли и развития ECO (ECO TDB) и другими, по проектам малого и среднего бизнеса, тем самым оказывая существенную поддержку устойчивому развитию ненефтяного сектора.

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