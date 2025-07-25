Сахиба Гафарова направила российской стороне письмо с соболезнованиями

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова направила председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину письма с соболезнованиями.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что в письмах выражена глубокая скорбь в связи с многочисленными человеческими жертвами крушения пассажирского самолета "Ан-24" в Амурской области России. От имени спикера Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и депутатов парламента семьям и близким погибших направлены искренние соболезнования.

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