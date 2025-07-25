Я был в Гяндже, когда падали ракеты - Джордж Дик об армянских атаках

БАКУ /Trend/ - Я был в Гяндже, когда падали ракеты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на брифинге для журналистов посол Израиля в Баку Джордж Дик, вспоминая об армянских обстрелах города во время Второй Карабахской войны.

"Я был в Гяндже, когда падали ракеты. Я видел слезы, пролитые по Артуру Маякову - мальчику, которому было всего 13 лет, и который погиб во сне".

Посол также напомнил о волне солидарности, проявленной после террористических атак 7 октября в Израиле.

"И я никогда не забуду ту солидарность, которую мы увидели после 7 октября. Азербайджанцы приносили к нашему посольству цветы и свечи. Восьмилетняя девочка Айла оставила у нашей двери своего плюшевого мишку - жест, который одновременно разбил и исцелил мое сердце", - сказал он.

Говоря о давних связях между народами Израиля и Азербайджана, дипломат подчеркнул, что эта дружба уходит корнями вглубь веков и гораздо шире официальных отношений.

"Дружба между нашими народами глубока. Ей уже много столетий. Это наследие Льва Ландау, Национального героя Альберта Агарунова, Вахида Азизова, отдавшего свою жизнь в Первой Карабахской войне, и его внука Лиора Азизова, который пал, защищая израильские деревни 7 октября", - добавил он.