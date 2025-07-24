Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали посетил могилу великого лидера и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в нашей стране министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисалам Абди Али 24 июля посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает в четверг Trend, сначала министр посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Затем Абдисалам Абди Али почтил на Аллее шехидов память героических сынов и дочерей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

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