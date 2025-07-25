Экспорт хлопка из Азербайджана сократился на 15%

БАКУ/ Trend/ - В январе–июне 2025 года объём экспортированного хлопка-волокна составил 69,5 тыс. тонн, а выручка от его продажи — 100,2 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт хлопка-волокна снизился на 6,5 тыс. тонн (или 8,5%) в физическом выражении и на 17,4 млн долларов (или 14,8%) в денежном. В первом полугодии прошлого года было экспортировано 76 тыс. тонн хлопка на сумму 117,6 млн долларов США.

Доля хлопкового волокна в общем объёме экспорта Азербайджана за отчётный период составила 0,78%, а в экспорте ненефтяного сектора — 5,71%.

В целом, в январе–июне 2025 года Азербайджан провёл внешнеторговые операции на сумму 24,4 млрд долларов США, что на 2,632 млрд долларов (или 12,1%) больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Экспорт составил 12,878 млрд долларов (снижение на 0,2%), тогда как импорт достиг 11,522 млрд долларов (рост на 29,9%). Положительное сальдо внешней торговли составило 1,356 млрд долларов США — это на 2,677 млрд долларов (или в 3 раза) меньше, чем годом ранее.