Прошла встреча между представителями ВВС Азербайджана и Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2025 год, с участием представителей Военно-воздушных сил Азербайджана и Болгарии была проведена экспертная встреча на тему «Техническое обслуживание авиационных средств».

Как сообщили в четверг Trend в минобороны Азербайджана, на встрече гостям был представлен брифинг на тему авиационной безопасности, проведены широкие обсуждения, а также даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

"В ходе экспертной встречи была подчеркнута важность проведения подобных мероприятий с целью обмена опытом, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов", - говорится в сообщении ведомства.

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