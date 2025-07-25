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Азербайджан и Ватикан подпишут меморандум о межрелигиозном диалоге

Политика Материалы 25 июля 2025 11:33 (UTC +04:00)
Азербайджан и Ватикан подпишут меморандум о межрелигиозном диалоге

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 26 июля делегация во главе с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями Рамином Мамедовым посетит Ватикан.

Как сообщили в пятницу Trend в Госкомитете, в рамках визита в Ватикане планируется подписание "Меморандума о взаимопонимании в области межрелигиозного диалога между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями и Дикастерией Святого Престола по межрелигиозному диалогу".

"Меморандум предусматривает развитие сотрудничества с целью содействия межрелигиозному диалогу в рамках компетенции обеих организаций. Основной целью подписания документа является содействие углублению связей между религиозными образовательными учреждениями в направлении сохранения культурного и религиозного наследия, а также содействие сотрудничеству, межрелигиозному диалогу на глобальном уровне.

В рамках визита, который продлится до 30 июля, планируется проведение встреч с официальными лицами Святого Престола", - отмечается в сообщении ведомства.

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