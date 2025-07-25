В Агдере создадут туристическую инфраструктуру

БАКУ/ Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана завершило подготовительные работы по созданию туристической инфраструктуры в районе Сарсангского водохранилища, расположенного в Агдеринском районе.

Как сообщает Trend, для разработки проектно-сметной документации по данному проекту агентство заключило договор с Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Apex Group». Согласно условиям соглашения, компании была выплачена сумма в размере 266 379 манатов.

ООО «Apex Group» зарегистрировано в 2021 году. Уставный капитал компании составляет 10 манатов, её законным представителем является Багирли Эльвин Эльдар оглу.

Создание туристической инфраструктуры вокруг Сарсангского водохранилища предполагает развитие нового направления в сфере экотуризма и внутреннего туризма в освобождённых районах Азербайджана.