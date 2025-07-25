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В Агдере создадут туристическую инфраструктуру

Туризм Материалы 25 июля 2025 07:40 (UTC +04:00)
В Агдере создадут туристическую инфраструктуру

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/ Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана завершило подготовительные работы по созданию туристической инфраструктуры в районе Сарсангского водохранилища, расположенного в Агдеринском районе.

Как сообщает Trend, для разработки проектно-сметной документации по данному проекту агентство заключило договор с Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Apex Group». Согласно условиям соглашения, компании была выплачена сумма в размере 266 379 манатов.

ООО «Apex Group» зарегистрировано в 2021 году. Уставный капитал компании составляет 10 манатов, её законным представителем является Багирли Эльвин Эльдар оглу.

Создание туристической инфраструктуры вокруг Сарсангского водохранилища предполагает развитие нового направления в сфере экотуризма и внутреннего туризма в освобождённых районах Азербайджана.

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