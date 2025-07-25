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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 июля

Экономика Материалы 25 июля 2025 09:22 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 июля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 июля.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9961 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0419 маната, 100 российских рублей – 2,1425 маната.

Валюты

Код

Курс

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USD

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1 евро

EUR

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AUD

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BGN

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AED

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100 южнокорейских вон

KRW

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1 чешская крона

CZK

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GEL

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HKD

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1 индийская рупия

INR

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1 британский фунт стерлингов

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CAD

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HUF

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NOK

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UZS

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100 пакистанских рупий

PKR

0.5984

1 польский злотый

PLN

0.4692

1 румынский лей

RON

0.3938

100 российских рублей

RUB

2.1425

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RSD

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1 сингапурский доллар

SGD

1.3285

1 саудовский риал

SAR

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1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.3328

1 турецкая лира

TRY

0.0419

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0407

100 японских йен

JPY

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1 новозеландский доллар

NZD

1.0237
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